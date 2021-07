Landtag Sachsen-Anhalt: CDU und FDP für schwarz-rot-gelbe Verhandlungen

CDU und FDP haben beschlossen, gemeinsam mit der SPD über die Bildung der neuen Landesregierung in Sachsen-Anhalt zu verhandeln. Die Landesvorstände beider Parteien hätten sich am Donnerstagabend jeweils einstimmig dafür ausgesprochen, teilten CDU und FDP im Anschluss mit. „Die Sondierungsgespräche waren vertrauensvoll und sehr konstruktiv“, sagte CDU-Landeschef Sven Schulze. „So wollen wir auch in die Verhandlungen gehen und unsere gemeinsamen Ziele und Aufgaben in einem Koalitionsvertrag festhalten.“