Landtag U-Ausschuss arbeitet Hochwasserkatastrophe in NRW auf

Die Koalitionsfraktionen CDU und FDP hatten im Vorfeld eine Enquetekommission vorgeschlagen und dabei auf das Vorgehen in Rheinland-Pfalz verwiesen. Dort hatten Ende August alle Fraktionen beschlossen, eine Enquetekommission zur Flutkatastrophe einzusetzen. Anders als in einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss sei die Arbeit einer Enquetekommission in die Zukunft gerichtet und könnte noch in dieser Wahlperiode einen Abschlussbericht mit konkreten Handlungsempfehlungen vorlegen, hatte die CDU argumentiert.