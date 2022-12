Landtagswahl 2023 in Bayern Bleibt Söder nach 2023 Ministerpräsident?

Vielen in der Partei aber reicht das nicht. In der Großstadt München bangen CSUler um ihre Sitze: Bei der letzten Landtagswahl im Jahr 2018 holten die Grünen dort bereits fünf von neun Stimmkreisen. Die CSU gewann die anderen vier zum Teil mit nur hauchdünner Mehrheit. Ein politisches Schwergewicht wie Georg Eisenreich, inzwischen Justizminister, lag beispielsweise nur zwei Prozentpunkte vor dem Grünen-Newcomer Florian Siekmann. In ländlichen Gegenden nagen die Freien Wähler an der CSU, die AfD profitiert in manchen Regionen noch immer vom Ärger über die in Bayern lange Zeit sehr strengen Corona-Regeln.