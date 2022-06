Landtagswahl Al-Wazir zur Spitzenkandidatur für hessische Grüne bereit

Hessens Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Tarek Al-Wazir (Grüne) hat seine Bereitschaft erklärt, für das Amt des Ministerpräsidenten zu kandidieren. „Ich möchte, dass wir uns im nächsten Jahr so aufstellen, dass wir uns einen wirklichen Dreikampf um die Staatskanzlei liefern können“, sagte Al-Wazir am Samstag auf dem Landesparteitag der Grünen in Bad Hersfeld vor 314 Mitgliedern. „Wenn sich die Partei im nächsten Jahr dazu entscheidet, diesen Weg wirklich zu gehen, dann wäre es so, dass ich nicht nur mit dem Herzen, sondern mit beiden Beinen in Hessen stehend, auch dazu bereit wäre.“