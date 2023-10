Landtagswahl Bayern 2023 Das wählen Sie mit Ihrer Erst- und Zweitstimme

Wahlberechtigte in Bayern wählen mit ihrer Erststimme den Abgeordnete in ihrem Stimmkreis. Stimmkreise gibt es dabei in Bayern insgesamt 91. In diesen Kreisen treten die einzelnen Kandidaten der bei der Landtagswahl antretenden Parteien gegeneinander an und werben um die Erststimme der Wähler und Wählerinnen. Die Reihenfolge, in der diese Kandidaten auf der Liste für die Erststimme aufgeführt sind, richtet sich nach dem Ergebnis der Partei bei der vergangenen Landtagswahl in Bayern. Diese war im Jahr 2018.