Landtagswahl Bayern 2023 Parteien, Kandidaten und aktuelle Umfragewerte zur Bayernwahl im Überblick

In der Praxis variiert die Anzahl der zugelassenen Wahlvorschläge je nach Wahlkreis. Für die Landtagswahl 2023 wurden beispielsweise in Oberbayern 15 Wahlvorschläge zugelassen, in Schwaben 13, in der Oberpfalz und in Mittelfranken je 12, in Niederbayern und Oberfranken jeweils 11 und in Unterfranken 10 Wahlvorschläge.