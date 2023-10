Landtagswahl Bayern 2023 Wann öffnen die Wahllokale bei der Bayernwahl?

Weiterhin besteht landes- wie auch bundesweit die Regelung, dass Wahlberechtigte nicht in ein beliebiges Wahllokal gehen können. Für jede Person, die über das Recht zur Stimmabgabe verfügt, ist ein bestimmtes Wahllokal vorgesehen. In diesem muss der Wahlzettel ausgefüllt und eingeworfen werden. Das jeweilige Lokal befindet sich in der Regel in der näheren Umgebung zur Meldeadresse der stimmberechtigten Person. Wo genau man hingehen muss, erkennt man mithilfe der Wahlberechtigung, auf der jeweils vermerkt ist, in welchem Wahllokal eine Person ihre Stimme abgeben kann. In den meisten Fällen dienen Rathäuser, Gemeindesäle oder Bürgerbüros als Wahllokale.