Landtagswahl Faeser im hessischen Wahlkampf: Kein Rückenwind aus Berlin

12. September 2023 | Quelle: dpa

Nancy Faeser geht als Spitzenkandidatin für die SPD in die hessische Landtagswahl. Bild: Bild: dpa

Bei ihrem Wahlkampf in Hessen will SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser vor allem den Lehrkräftemangel und andere Probleme in der Bildungspolitik adressieren. Die Migrationspolitik, für die sie als Bundesinnenministerin maßgeblich Verantwortung trägt, ist dort dagegen aus ihrer Sicht aktuell kein vorrangiges Thema.