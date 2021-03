Kurz vor der Landtagswahl am Sonntag in Baden-Württemberg liegen die Grünen in einer Umfrage erneut klar vorne. Die Partei von Ministerpräsident Winfried Kretschmann kommt nach der Erhebung des Insa-Instituts für die „Bild“-Zeitung (Samstag) weiterhin auf eine Zustimmung von 32 Prozent.