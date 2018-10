Landtagswahl in Bayern Staatsausgaben erhöht - Wiederwahl gesichert?

Expansive Fiskalpolitik nach Lehrbuch ist vor der anstehenden Landtagswahl in Bayern am kommenden Sonntag ausgeblieben. Das liegt zum einen daran, dass den deutschen Ministerpräsidenten finanzpolitisch deutlich die Hände gebunden sind. Die Schuldenbremse macht hohe Neuverschuldung nicht mehr möglich und große Teile der Länderausgaben sind durch Bundesgesetzgebung vorbestimmt. Auch steuerpolitisch können die deutschen Ministerpräsidenten nur wenig selbst entscheiden. Die einzige nennenswerte Ländersteuer, über die die Landesregierungen selbst verfügen können, ist die Grunderwerbsteuer. In Bayern liegt der Satz gegenwärtig bei immer noch 3,5 Prozent. Wie in Sachsen wurde er nur in Bayern noch nie erhöht, alle anderen Bundesländer haben die Grunderwerbsteuersätze seit dem Jahr 2007 schon deutlich bis teilweise auf 6,5 Prozent erhöht. Die Bayerische Landesregierung könnte die Grunderwerbsteuer insofern noch als wahltaktisches Instrument einsetzen, wenn sie schon lange eine Steuererhöhung geplant, diese aber erst nach der Landtagswahl umsetzen würde.