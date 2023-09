„Das ist nicht mein Stil. Es ist runtergenommen worden”, sagte die Bundesinnenministerin am Rande einer Wahlkampfveranstaltung in Frankfurt am Main zu dem Video. Sie forderte Rhein nach dem Löschen des Wahlkampfvideos, dennoch dazu auf, zum Thema AfD Stellung zu beziehen. „In der Sache müssen wir allerdings darüber reden. Und es wäre schön, wenn Herr Rhein sich dazu äußert, dass führende CDU-Leute in Wetzlar sich mit der AfD getroffen haben vor Kurzem. Insofern wäre es schön, wenn er dazu etwas sagt.”