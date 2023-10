Landtagswahl in Hessen Niedrigere Beteiligung in hessischen Wahllokalen bei Landtagswahl

08. Oktober 2023

Tanja Raab-Rhein (M) wirft neben ihrem Ehemann Boris Rhein, CDU-Spitzenkandidat und Ministerpräsident von Hessen, im Wahllokal im Stadtteil Nieder-Eschbach ihren Stimmzettel in die Wahlurne.

Nicht nur in Bayern, auch in Hessen gehen die Menschen am Sonntag an die Urne. Noch vor Wahlausgang gaben die Politiker bekannt, wie sie zu Koalitionen stehen.