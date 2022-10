Landtagswahl in Niedersachsen SPD klar stärkste Kraft in Niedersachsen

Der 63-jährige Weil, seit fast zehn Jahren Regierungschef, peilt nun seine dritte Amtszeit an. „Die Wählerinnen und Wähler haben der SPD den Regierungsauftrag erteilt und niemand anders sonst“, sagte er am Abend. Das erkannte auch CDU-Spitzenkandidat Althusmann sofort an und gestand seine Niederlage ein. „Dieses Votum nehmen wir demütig an.“ Die SPD habe einen klaren Regierungsauftrag.