Landtagswahl in NRW 2022: Das müssen Sie beim Ausfüllen des Wahlzettels beachten

Bürger die per Briefwahl wählen möchten, sollte dies rechtzeitig beantragen. Nach Beantragung erhalten die Wähler dann einen Brief in dem sich neben dem Wahlschein eine eidesstaatliche Erklärung sowie ein roter und ein blauer Umschlag befinden. Der Wahlzettel kommt in den blauen Umschlag, welcher anschließend zugeklebt werden muss. Dann müssen der blaue Umschlag und die eidesstaatliche Erklärung zusammen in den roten Umschlag gelegt werden und können anschließend versendet werden.