Landtagswahl in Sachsen: Umfrage: CDU liegt vorn – AfD auf Rang zwei

Dresden, Berlin Knapp vier Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen erholt sich die schwächelnde CDU einer Umfrage zufolge ein wenig und ist aktuell wieder stärkste Partei. Würde an diesem Sonntag gewählt, käme sie auf 28 Prozent der Stimmen, wie eine am Dienstag veröffentlichte Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa für die „Bild“-Zeitung ergab. Die AfD liegt demnach mit 25 Prozent auf Platz zwei.