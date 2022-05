Landtagswahl Nordrhein-Westfalen NRW-Parteispitzen werben mit Bundesprominenz um Landtagswähler

Einige Umfragen zufolge könnte es in NRW so eben für eine rot-grüne Mehrheit reichen – in mehreren Befragungen schrappt ein solches Zweierbündnis allerdings an einer eigenen Mehrheit vorbei. Auf jeden Fall wäre demnach eine Ampel mit SPD, FDP und Grünen möglich, ebenso wie eine CDU-geführte „schwarze Ampel“. Auch Schwarz-Grün erreicht in mehreren Befragungen eine knappe Mehrheit.