Landtagswahl NRW 2022 Das wählen Sie mit Ihrer Erst- und Zweitstimme

Wahlberechtigte in NRW wählen mit ihrer Erststimme den Abgeordnete in ihrem Wahlkreis. Von diesen Wahlkreisen gibt es in Nordrhein-Westfalen insgesamt 128 Stück. In diesen Kreisen treten die einzelnen Kandidaten der bei der Landtagswahl antretenden Parteien gegeneinander an und werben für die Erststimme der Wähler. Die Reihenfolge, in der diese Kandidaten auf der Liste für die Erststimme aufgeführt sind, richtet sich nach dem Ergebnis der Partei bei der vergangenen Landtagswahl in NRW. Diese war im Jahr 2017.

Der Kandidat, der in seinem Wahlkreis die meisten Erststimmen sammelt, erhält ein Direktmandat und zieht als Abgeordneter für seine Partei in den Düsseldorfer Landtag. Durch das Prinzip der Erststimme soll sichergestellt werden, dass aus jeder Region des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen ein Abgeordneter im Landtag sitzt und somit jede Region mit ihren spezifischen politischen Forderungen im Parlament vertreten ist.