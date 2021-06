Landtagswahl Sachsen-Anhalt „Schwerwiegende Folgen“: Die Wirtschaft fürchtet sich vor einem Wahlerfolg der AfD

von Daniel Goffart 05. Juni 2021

In Sachsen-Anhalt wird am 6. Juni ein neuer Landtag gewählt. Bild: dpa Bild:

Das Land ist besser als sein Ruf, sagen viele Unternehmer in Sachsen-Anhalt. Aber nach 30 Jahren Aufbauarbeit verschrecken rechte Umtriebe ausländische Investoren und Fachkräfte. Vor der Landtagswahl am Sonntag liegen CDU und AfD in den Umfragen dicht beieinander.