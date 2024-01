Landtagswahl Sachsen: Umfrage sieht BSW aktuell auf Platz drei

25. Januar 2024 | Quelle: dpa

BSW-Chefin Sahra Wagenknecht kann sich Hoffnungen auf einen Einzug ins sächsische Landesparlament machen. Bild: Bild: dpa

Das neugegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) schneidet bei einer Umfrage zur sogenannten Sonntagsfrage in Sachsen als drittstärkste Kraft ab. Das geht aus dem aktuellen Sachsentrend des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) hervor. Auf die Frage „Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag in Sachsen Landtagswahl wäre?” antworteten demnach 8,0 Prozent der Befragten BSW. Der MDR gab die Umfrage beim Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap in Auftrag.