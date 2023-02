Landtagswahl Tritt Faeser für die SPD in Hessen an? Entscheidung fällt

02. Februar 2023 | Quelle: dpa

Innenministerin Nancy Faeser (SPD) war lange Oppositionsführerin in Hessen. Bild: Bild: dpa

Die hessische SPD steht vor der wichtigsten Personalentscheidung für die Landtagswahl im Herbst: Bundesinnenministerin und SPD-Landeschefin Nancy Faeser wird beim Hessengipfel der Partei am Freitag in Friedewald verkünden, ob sie für das Amt der Ministerpräsidentin antreten will. Mit Spannung wird auch erwartet, welche Entscheidung Faeser für ihre Position in der Bundesregierung fällt, sollte sie in Hessen antreten: Bleibt die 52-Jährige dann auch im Landtagswahlkampf Bundesinnenministerin?