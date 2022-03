Landtagswahl: Umfrage: CDU legt in Schleswig-Holstein deutlich zu

Wenige Wochen vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein kann die CDU im nördlichsten Bundesland in einer neuen Umfrage deutlich zulegen. Nach einer am Donnerstag veröffentlichten NDR-Umfrage kommt die CDU bei der sogenannten Sonntagsfrage nun auf 36 Prozent (plus drei Prozentpunkte), die SPD landet unverändert bei 20 Prozent. Die Grünen verlieren zwei Prozentpunkte auf 18 Prozent. Die Liberalen liegen bei acht Prozent (minus ein Prozentpunkt), die AfD kommt auf sechs Prozent.