Landtagswahl Zweier-Koalition für CSU nur mit Grünen und AfD möglich

MünchenDie CSU könnte in Bayern nach der Landtagswahl am Sonntag einer Umfrage zufolge nur mit den Grünen oder der AfD in einer Zweier-Koalition regieren. In allen anderen Konstellationen würde nur ein Dreier-Bündnis für eine absolute Mehrheit im Freistaat reichen, wie eine am Dienstag veröffentlichte Insa-Umfrage für die „Bild“-Zeitung ergab.