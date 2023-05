Landtagswahlen CSU hofft bei der Bayern-Wahl auf Zugkraft von Söder

07. Mai 2023 | Quelle: dpa

Markus Söder (M) bekommt nach seiner Wahl zum Spitzenkandidaten Applaus beim CSU-Parteitag. Bild: Bild: dpa

155 Tage vor der Landtagswahl in Bayern hat die CSU sich geschlossen hinter ihrem Parteichef Markus Söder versammelt. Einstimmig wählten die Delegierten am Samstag auf dem Parteitag in Nürnberg den seit 2018 amtierenden bayerischen Ministerpräsidenten zu ihrem Spitzenkandidaten für die Wahl am 8. Oktober. Die offene Abstimmung erfolgte per Handzeichen und ohne förmliche Auszählung, es gab weder Enthaltungen oder Gegenstimmen noch einen Gegenkandidaten oder eine Gegenkandidatin.