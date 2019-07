Landtagswahlen: Gauland zur kurzen AfD-Landesliste in Sachsen: Wir werden aufstehen

Die AfD kann zur Landtagswahl in Sachsen am 1. September nach einer Entscheidung des Landeswahlausschusses nur mit 18 statt 61 Kandidaten auf ihrer Liste antreten. Wegen formaler Mängel bei der Aufstellung hatte das Gremium die Liste am Freitag im Hinblick auf die Plätze 19 bis 61 für ungültig erklärt. Umfragen zufolge kann sich die AfD in Sachsen aktuell Hoffnungen auf 30 Plätze im Landtag machen. Rechtliche Schritte gegen die Entscheidung des Ausschusses wären für die AfD erst nach der Wahl möglich.