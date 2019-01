 Landtagswahlen: Grüne wollen „neue Gemeinsamkeit“ in Deutschland

Investitionen ins ostdeutsche Eisenbahnnetz sollen eine höhere Priorität bekommen und Behörden und Forschungseinrichtungen vorrangig in den Kohleregionen in Ostdeutschlands angesiedelt werden. Den Beschluss wollte der Bundesvorstand der Grünen am Dienstag im Rahmen seiner Klausur in Frankfurt (Oder) vorstellen. Überschrieben ist er mit „Nicht über und nicht unter“, einem Zitat aus einem Gedicht von Bertolt Brecht.