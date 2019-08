Landtagswahlen Sachsen-SPD zahlt am meisten für Facebook-Werbung

Nur ein Bruchteil davon, nämlich knapp 38.000 Euro, ist offenbar für Wahlwerbung für die bevorstehenden Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen am 1. September ausgegeben worden. Das zeigt eine Analyse der Facebook-Daten über die 30 Tage vom 7. Juli bis 5. August. Deutlich wird dabei, dass die Parteien und Kandidaten in Sachsen deutlich mehr Geld für ihre Facebook-Werbung ausgeben als in Brandenburg.