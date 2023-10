Landtagswahlen Wahlkämpfer in Bayern und Hessen im Endspurt

06. Oktober 2023 | Quelle: dpa

CSU-Chef und Ministerpräsident von Bayern Markus Söder. Bild: Bild: dpa

Knapp 14 Millionen Menschen in Bayern und Hessen sind am Sonntag zur Wahl eines neuen Landtags aufgerufen. Heute erreicht der Wahlkampf mit zahlreichen Abschlussveranstaltungen in beiden Ländern seinen Höhepunkt. Die Amtsinhaber in Wiesbaden und München liegen kurz vor der Abstimmung in Umfragen unangefochten vorn.