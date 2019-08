Landtagswahlen: Wer ist wer? Das sind die Spitzenkandidaten in Sachsen und Brandenburg

Der Grünen-Co-Spitzenkandidat Benjamin Raschke ist ein Rückkehrer. Er wurde in Lübben im Spreewald geboren und studierte in Konstanz am Bodensee Politik, Philosophie und Jura. Er kam als Grüner zurück in die Lausitz. Der 36-Jährige macht dort „Pionierarbeit“, wie er sagt. Raschke ist einer der Landtagsabgeordneten mit den meisten Anfragen an die Landesregierung. Seine Bandbreite an Themen ist groß: Insektenschutz, artgerechte Tierhaltung, ökologischer Landbau, sauberes Wasser in den Flüssen, das Ende der Tagebaue in seiner Heimat und die Renaturierung.