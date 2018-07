Landwirtschaft Keine raschen Hilfen für dürregeschädigte Bauern

Die unter der anhaltenden Dürre leidenden Landwirte können nicht mit Soforthilfen vom Bund rechnen. Vor der Entscheidung über Unterstützung müsse der komplette Erntebericht Ende August abgewartet werden, sagte eine Sprecherin des Bundeslandwirtschaftsministeriums am Montag in Berlin. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV), Joachim Rukwied, forderte Hilfen im Volumen von einer Milliarde Euro. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist vorerst kein Ende der Trockenheit in Kombination mit hochsommerlichen Temperaturen in Teilen Nord- und Ostdeutschlands in Sicht.