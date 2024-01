Landwirtschaftsmesse Grüne Woche – grüne Hölle?

Das also ist die Lage, als Bauernminister Cem Özdemir an diesem Mittwoch in Berlin die Bühne im großen Saal der Messe betritt und erst einmal Besserung gelobt. Er habe die Bauern-Demos verstanden, die der Regierung „zu Recht die gelbrote Karte gezeigt“ hätten. Özdemir betont immer mal, er sei von den konkreten Kürzungen beim Agrardiesel und der (später ganz zurückgenommenen) Kfz-Steuer in der Landwirtschaft selbst überrascht worden und habe dann alles in Bewegung gesetzt, um Teile abzuwenden.