Langes Warten auf die Auszahlung Coronahilfen: Vor allem Berlin und Hamburg hinken hinterher

Wegen der schleppenden Auszahlung dieser Coronahilfen an Unternehmen stand das Bundeswirtschaftsministerium entsprechend in der Kritik. Nun aber erhöht der Bund seinerseits den Druck auf die Länder und verlangt mehr Tempo: „Alle aktuellen Coronahilfen sind seit mehreren Wochen und Monaten im sogenannten Fachverfahren und damit in Zuständigkeit und Regie der Länder. Die Auszahlungen laufen in den meisten Ländern auch sehr gut, so dass täglich mehr Geld fließt“, sagte Ulrich Nußbaum, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, der WirtschaftsWoche.