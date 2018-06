Langzeitarbeitslosigkeit: Heil legt Gesetzentwurf für sozialen Arbeitsmarkt vor

BerlinBundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will zehntausende Arbeitslose per Gesetz mit staatlich bezuschussten Jobs versorgen. „Es geht darum, dass wir Langzeitarbeitslosen eine dauerhafte Perspektive schaffen“, sagte Heil am Freitag beim Besuch einer gemeinnützigen Projektgesellschaft in Henningsdorf bei Berlin. Sein Gesetzentwurf für den von der Koalition geplanten sozialen Arbeitsmarkt ging in die Ressortabstimmung innerhalb der Bundesregierung.