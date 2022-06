Lars-Hendrik Röller Merkels Ex-Berater Röller wird Chairman für Blackrock

Röller hat Merkel nicht nur in wirtschaftspolitischen Fragen beraten und im Rahmen dieser Arbeit mit nahezu jedem CEO der DAX-Unternehmen engen Kontakt gehalten; er hat als Sherpa auch die G7 und die G20-Gipfel vorbereitet. Mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron arbeitet er schon zusammen, als dieser noch Wirtschaftsberater der Regierung in Paris war. Blackrock will das internationale Kontaktnetz von Röller ebenso nutzen wie seine langjährige Expertise als Wissenschaftler und Ökonom. Es gebe einen „teutonic shift towards sustainable investing“, hatte Larry Fink angekündigt. Bei dieser Mission kann er nun auf den früheren Merkel-Berater zählen. Sein Standbein in der Wissenschaft will Röller jedoch nicht aufgeben; er wird weiter als Ökonomie-Professor die Studierenden der ESMT in Berlin unterrichten.



