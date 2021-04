Laschet vs. Söder Kanzlerkandidatur: Tabakrauch statt Datenschutz

Wenn in diesen Tagen wieder die Namen von Helmut Schmidt oder Gerhard Schröder fallen, sollten bei Armin Laschet und Markus Söder die Alarmglocken läuten. Die Beschwörung der alten Recken zeigt nämlich überdeutlich, wie unzufrieden die Bevölkerung mit dem derzeitigen Personalangebot der Union ist. So wie Helmut Schmidt als Hamburger Innensenator 1962 quasi im Alleingang die Sturmflut gemanagt hat, so wünscht man sich jetzt die rasche Überwindung der Pandemie durch Laschet und Söder. Ein „richtiger Krisenmanager“ müsste halt ran, ein kettenrauchender Befehlsverteiler, der nur mit Hilfe von Cola, schwarzem Kaffee und unangreifbarer Autorität die Katastrophe bezwingt. Ein richtiger Haudegen eben, einer der im Weltkrieg gekämpft und nicht in Staatskanzleien gemauschelt hat. Einer, dem Zuständigkeiten, Bedenken und Konsensrunden so egal sind wie dem Metzger die Wurst.