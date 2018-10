Lausitz Brandenburgs Ministerpräsident fordert Kohleausstieg erst ab 2040

BerlinDer brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke hat vor einem schnellen Kohleausstieg gewarnt, wie er auch von Teilen seiner SPD gefordert wird. Mit Blick auf die Lausitzer Braunkohleregion in seinem Bundesland und die Beschäftigten dort sagte Woidke am Sonntag in der ARD: „Es geht vor allem darum, Perspektiven den Menschen aufzuzeigen“.