Lauterbach zur Krankenhausreform „Ich glaube, dass es diesmal klappt“

Er wolle nur nicht, dass dort „große Krebschirurgie“ gemacht werde, was aus finanziellen Gründen jetzt zum Teil der Fall sei. Lauterbach äußerte sich zuversichtlich, bei einer erneuten Bund-Länder-Runde eine Einigung auf Eckpunkte für einen dann vorgesehenen Gesetzentwurf zu erreichen. Die Kliniken mahnten „eine geordnete Neugestaltung der Krankenhauslandschaft“ an. Lauterbach sagte mit Blick auf die Beratungen in Berlin: „Ich glaube, dass es diesmal klappt.“