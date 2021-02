Lebensmittel: Die Verbraucherpreise steigen wieder

Die Rückkehr zum alten Mehrwertsteuer-Niveau hat die Verbraucherpreise in Deutschland im Januar so stark steigen lassen wie seit zehn Monaten nicht mehr. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich um durchschnittlich 1,0 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt an diesem Mittwoch bestätigte. Im November und Dezember waren die Preise noch um jeweils 0,3 Prozent gefallen – so stark wie seit fast sechs Jahren nicht mehr.