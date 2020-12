Lebensmittelhandel Mehrwertsteuer steigt wieder: Wer wagt Preiserhöhungen?

Die Supermarktkette Rewe kündigte an, dass die Rückkehr zu den regulären Mehrwertsteuersätzen angesichts von Tausenden von Etiketten pro Markt, die neu gedruckt und angebracht werden müssten, „sukzessive in den ersten Tagen des Januars“ umgesetzt werde. Die Discounttochter Penny werde zum Jahresbeginn wieder die normalen Mehrwertsteuersätze in die Kassensysteme einstellen.