Legalisierung Der große Streit um die Cannabis-Freigabe

Philip Schetter, CEO des größten an der Frankfurter Börse gelisteten europäischen Cannabisunternehmens Cantourage Group, freut sich über die ersten Schritte hin zu einer Legalisierung von Cannabis in Deutschland, kritisiert jedoch den geplanten Verkauf von Cannabis über Clubs. „Das alleine kann kein funktionierendes System sein, um die ganze Nachfrage legal bedienen zu können“, kommentiert er im Gespräch mit der WirtschaftsWoche. So könnten Clubs erst Ende des Jahres in der Lage sein, Cannabis zu verkaufen. „In der Zwischenzeit könnte der Schwarzmarkt florieren, weil der zu erwartenden Nachfrageanstieg nach Cannabis nicht durch Eigenanbau oder Cannabis Clubs zu bedienen ist“.