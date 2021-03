Lehren aus den Landtagswahlen Der Wahlsieger heißt: Persönlichkeit

Wer noch nach Belegen für die These sucht, dass Politik heutzutage wechselhaft und launisch bis an den Rand der Unplanbarkeit ist, wird an diesem Sonntagabend reichlich Ernte einfahren. Dass die Grünen in Baden-Württemberg die CDU am Wahlabend deklassieren konnten – wer hätte das vor einem Vierteljahr gedacht, als die CDU in Umfragen teilweise sogar vorne lag?