Lehren aus der Bundestagswahl Jamaika? Ampel? „Hauptsache, gute Wirtschaftspolitik!“

Sprechen wir noch über die zweite Herausforderung: Demografie. Was muss sich in der Rentenpolitik ändern?

Eine Menge. Denn das Umlageverfahren wird in diesem Jahrzehnt unter Druck geraten. Wir sollten in der Tat die Arbeitszeit an die Lebenserwartung koppeln, wie es viele Experten bereits seit Langem fordern. Aber gleichzeitig müssen wir durch Weiterbildung, Umschulung und mehr betriebliche Flexibilität auch dafür sorgen, dass das tatsächliche Renteneintrittsalter immer weiter nach hinten rücken kann. Da passiert noch zu wenig.