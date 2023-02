Lehren aus der Wahl Berliner Schnauze voll

Dass am BER über Jahre Steuermillionen verbuddelt wurden, die besser in Kitas oder Unis investiert worden wären, begleitete die regierende SPD mit einer Nonchalance, die über die Jahre fast unerträglich wurde. Das ist nur ein weiteres Beispiel von vielen.



Die SPD regiert Berlin ohne Unterbrechung seit 2001. Was gut läuft, darf sie sich anrechnen. Was schlecht läuft, muss sie sich ankreiden lassen – und davon gibt es leider deutlich mehr. Das zeigt sich nun auch im bescheidenen Wahlergebnis. Wobei Franziska Giffey alles andere als eine schwache Kandidatin war. Mit Amtswürde ausgestattet, dazu mit bundespolitischer Erfahrung, in der Stadt verwurzelt und als ehemalige Bezirksbürgermeisterin von Neukölln über jeden Zweifel erhaben, irgendwelche sozialdemokratischen Wolkenkuckucksheime zu bewohnen. Giffey weiß, wie das echte Leben läuft.