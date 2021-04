Lehrermangel Neue Lehrkräfte braucht das Land!

Doch starre bürokratische Verfahren machen es vielen Interessierten beinahe unmöglich, eine späte Schullaufbahn einzuschlagen. Das wohl schwerwiegendste Ausschlusskriterium: die Kultusministerkonferenz will nur Lehrkräfte mit geradlinigem Studium und zwei Fächern. Anders sei kein Stundenplan erstellbar, so die Begründung. Anders avanciert niemand in höhere Besoldungsstufen. Eine examinierte Biochemikerin darf in vielen Ländern weder als Chemie- noch als Biologielehrerin in den Schuldienst übernommen werden. Schuld ist die Interdisziplinarität ihres Fachs. Selbst wer Mathematik auf Bachelor studiert, kann nicht ohne Weiteres ins Lehramt wechseln. Die meisten müssen von vorne anfangen. So zementieren selbst Bundesländer, die mit dem Rücken zur Wand stehen, das Berufsethos ohne Rücksicht auf die Realitäten.