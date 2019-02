Lehrerverbandspräsident Meidinger „Handys sind für Schüler bis 15 tabu“

Also müsste die Erziehung zu einem vernünftigen Umgang mit Smartphones eine wichtige Rolle in den Digitalkonzepten der Schulen spielen?

Unbedingt. Da gibt es großen Handlungsbedarf. Mein Eindruck ist, dass Kinder überfordert sind mit diesen Geräten. Es ist Unsinn zu glauben, dass die Erlaubnis zur Handynutzung in den Pausen irgendwas zu einer verantwortlichen Mediennutzung beitragen würde. Ganz wichtig ist die Kooperation mit den Eltern. Wir können in der Schule predigen, was wir wollen, wenn in der Familie darauf nicht geachtet wird. Auch an meiner Schule gab es Probleme mit Mobbing in Klassen-Chats, wo Eltern dann aus allen Wolken fielen, als sie erfuhren, was ihre Kinder da so posten. Viele Eltern sind da eher hilflos. Deswegen haben wir an meiner Schule auch Experten zu Vorträgen geladen, die Eltern erzählten, was da alles an Missbrauch passieren kann. Ich wünsche mir darum auf diesem Gebiet eine stärkere Erziehungspartnerschaft zwischen Schule und Elternhaus.