Leichte Beute für Hacker Fraunhofer-Gesellschaft entdeckt IT-Sicherheitsmängel bei deutschen Parteien

Die Chefs der großen Parteien erhielten im März einen Brief von der Fraunhofer-Gesellschaft, der es in sich hatte. Athene, das zur Gesellschaft gehörende Nationale Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit, hatte die IT der großen deutschen Parteien untersucht und war auf „zahlreiche schwerwiegende Schwachstellen“ gestoßen. In dem Brief heißt es weiter: „E-Mails können abgefangen, Daten gestohlen, gelöscht oder gefälscht werden“ – und das teilweise wohl ohne großen Aufwand. „Sogar die komplette Umleitung des Datenverkehrs zum Angreifenden ist denkbar.“ Die Sicherheitsmängel machten Desinformationskampagnen möglich und versetzten Angreifer in die Lage, einzelne Parteien oder das demokratische System in Deutschland dauerhaft zu beschädigen, so das Nationale Forschungszentrum.