Leipziger Buchmesse Keine Fehler, aber Versäumnisse - Merkel blickt zurück

29. April 2023 | Quelle: dpa

Angela Merkel spricht auf der Leipziger Buchmesse über ihr Leben. Bild: Bild: dpa

Auf 16 Jahre Kanzlerschaft, kontroverse Entscheidungen, aber auch auf ihre Kindheit will Altkanzlerin Angela Merkel in ihren Memoiren zurückblicken. „Das muss ich hier auf der Buchmesse sagen: Es handelt sich auch um ein Sachbuch. Also keine falschen Erwartungen”, sagte die CDU-Politikerin bei einer Veranstaltung der Leipziger Buchmesse am Samstagabend. Das Publikum begrüßte Merkel mit einem langen Applaus. Zum Abschied gab es Standing Ovations.