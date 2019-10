Leistungsdebatte „Der Staat muss die sozial Schwächsten schützen und die Leistungsträger belohnen“

Ist die Anerkennung für unternehmerische Leistung in Deutschland zu gering? Haben Sie den Eindruck, es würden Neiddebatten angezettelt?

Vor Neiddebatten, die in anderen Ländern übrigens gar nicht existieren, sollten wir uns in Deutschland hüten. Denn den größten Teil an Steuern aus Lohn und Einkommen übernehmen zehn Prozent unserer Gesellschaft. Leider ist es heute so, dass Parteien über Neiddebatten versuchen, Wähler für sich zu gewinnen. Es wird aber vergessen, dass ein Großteil der Bevölkerung überhaupt keine Einkommenssteuer bezahlt. Deutsche Unternehmen, die meisten davon sind Mittelständler, leisten einen erheblichen Teil des gesamten Steueraufkommens. Sie sorgen für sichere Arbeitsplätze, für Wohlstand und damit für soziale Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Wenn dies in der Zukunft nicht mehr gegeben ist, liegt das auch an Entscheidungen der Politik, den Mittelstand immer weniger zu unterstützen.