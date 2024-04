Leistungskürzung Knapp 16.000 Jobverweigerern wurde 2023 das Bürgergeld gekürzt

Erst kürzlich hatte die Bundesregierung in Reaktion darauf ihre Sanktionsregeln für Bürgergeldempfänger noch einmal verschärft: Seit März dieses Jahres können Jobcenter Arbeitslosen das Bürgergeld für maximal zwei Monate komplett streichen, wenn diese die Arbeitsaufnahme nachhaltig verweigern. Arbeitsmarktexperten sehen diese Verschärfung skeptisch. So wies beispielsweise Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt – und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg kürzlich darauf hin, dass ein komplettes Streichen problematisch sei. „Es geht nicht ohne Sanktionen, aber der Staat braucht das richtige Maß. Wenn Sie richtig hart zulangen, wenden sich Menschen womöglich vom System ab und verschwinden aus der Arbeitsvermittlung. Damit ist nichts gewonnen“, sagte er im Gespräch mit der WirtschaftsWoche.