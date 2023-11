Leitantrag SPD fordert höhere Steuern und Reform der Schuldenbremse

Die SPD-Spitze spricht sich zudem für eine Entlastung der Mehrheit der Bevölkerung und eine stärkere Besteuerung für „allerhöchste Einkommen und Millionenvermögen“ ein. Dies soll auch durch eine Reform der Erbschaft- und Schenkungsteuer erreicht werden, die in ihrer heutigen Form „weder gerecht noch effizient“ sei. Die SPD will sich auf dem Parteitag zudem zu einer Reform der Schuldenbremse bekennen. Allerdings sei eine Zweidrittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat für eine Reform nötig, heißt es in dem Leitantrag. „Kurzfristig“ wolle man die Schuldenbremse modernisieren, stärker auf Investitionen ausrichten und gerechter für künftige Generationen machen. „Eine Reform der Konjunkturkomponente macht den Verschuldungsspielraum abhängig von Investitionen in die produktive Kapazität der Wirtschaft, wie zum Beispiel Bildung, und ermöglicht Vollbeschäftigung.“ In akuten Krisenzeiten solle der Staat die Schuldenbremse aussetzen. In dem Antrag wird auch darauf verwiesen, dass man aber mit Tilgungsverpflichtungen aus Krediten Einsparzwänge in künftigen Staatshaushalten bewirke.



