Leopard 2 für die Ukraine Kanzler Scholz und die Panzer – Schlau, aber nicht klug

Die Entscheidung birgt drei Botschaften, die viel über den Führungsstil des Kanzlers sagen.



Eine Botschaft geht nach innen, an die eigene Bevölkerung. Scholz bremst immer wieder und ist in etwa so zögerlich wie viele Menschen in Deutschland. Er will auch vielen in seiner Partei SPD vermitteln, dass er auf ihrer, auf der eher pazifistischen Seite steht. Nach einer aktuellen Umfrage im Auftrag der Nachrichtenagentur dpa bewertet die Mehrheit im Land den Plan weiter überwiegend skeptisch.



Eine Botschaft geht in Richtung der Nato-Partner, nach außen. Sie lautet: Wir Deutschen gehen wegen unserer Geschichte nicht voran, aber wir gehen mit und sind teamtauglich.



Die dritte Botschaft geht in Richtung Russlands und der Ukraine. Obwohl es bei allem Zuwarten so wirkte, als nähme Deutschland vor allem die Drohungen von Präsident Putin ernst, gilt doch, dass wir auf der Seite der Ukraine aktiv sind. Die Ukrainer und Ukrainerinnen sollen den Krieg gewinnen.